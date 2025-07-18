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Под новые санкции ЕС попали четыре белорусские оборонные компании, товары и транзит

  • 18.07.2025, 10:59
Под новые санкции ЕС попали четыре белорусские оборонные компании, товары и транзит

В том числе оршанский «Легмаш».

Под 18-й пакет санкций Евросоюза попали четыре белорусские оборонные компании, банки и транзит товаров через Беларусь, сообщает «Радыё Свабода».

По данным издания, под новые ограничения попали четыре белорусские оборонные компании, в том числе оршанский завод «Легмаш», который изготавливает детали для снарядов к «Граду» и работает на России. Предприятие уже находится под санкциями США, Канады, Великобритании и Новой Зеландии.

Также расширен список товаров, которые могут использовать в военных целях, в том числе автомобили, металлы, пластик и химикаты.

Введен и запрет на транзит части товаров через территорию Беларуси.

«Радыё Свабода» пишет, что новым пакетом санкций также «полностью запрещены финансовые транзакции с белорусскими банками», которые до этого отключили от SWIFT.

Напомним, 18 июля Евросоюз согласовал 18-й пакет санкций против России и Беларуси — «за» проголосовали все 27 стран-членов.

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