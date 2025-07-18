Хакеры ГУР нанесли серьезный удар по «Газпрому»1
- 18.07.2025, 14:36
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Стали известны детали.
Вчера, 17 июля, киберкорпус Главного управления разведки (ГУР) атаковал сетевую инфраструктуру «Газпрома», который вовлечен в обеспечение вооруженной агрессии Российской Федерации (РФ) против Украины.
Об этом рассказали источники РБК-Украина в ГУР Министерства обороны.
В результате кибератаки были нанесены серьезные убытки сетевой инфраструктуре «Газпрома», в частности уничтожен большой объем баз данных и установлено специальное программное обеспечение.
Во время операции было:
отключен доступ к информационной системе «Газпрома» около 20 тысяч системных администраторов;
установлено программное обеспечение на серверы компании, которые будут продолжать уничтожать данные «Газпрома».
Кроме того, были уничтожены:
резервные копии данных информационной системы «Газпрома»;
базы данных около 390 дочерних компаний «Газпрома» и его филиалов в том числе «Газпром Тепло Энерго», «Газпром Обл Энерго», «Газпром Энергосбыт» и сотни других;
данные кластеров серверов 1С (10 серверов чрезвычайно высокой мощности) вместе со всеми файлами (договоры, приказы, распоряжения) «Газпрома» и дочерних компаний;
данные вспомогательных систем (защиты данных, контроля над серверами, администрирования и многое другое);
базы данных систем аналитики трубопроводов, клапанов, датчиков, насосов и прочего. Удалены серверы с аналитикой работы систем SCADA ответственных за управление технической инфраструктурой;
операционные системы на доступных серверах и повреждены BIOS (серверы не включаются и требуют физического вмешательства для восстановления работы).