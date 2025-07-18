Хакеры ГУР нанесли серьезный удар по «Газпрому» 1 18.07.2025, 14:36

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Стали известны детали.

Вчера, 17 июля, киберкорпус Главного управления разведки (ГУР) атаковал сетевую инфраструктуру «Газпрома», который вовлечен в обеспечение вооруженной агрессии Российской Федерации (РФ) против Украины.

Об этом рассказали источники РБК-Украина в ГУР Министерства обороны.

В результате кибератаки были нанесены серьезные убытки сетевой инфраструктуре «Газпрома», в частности уничтожен большой объем баз данных и установлено специальное программное обеспечение.

Во время операции было:

отключен доступ к информационной системе «Газпрома» около 20 тысяч системных администраторов;

установлено программное обеспечение на серверы компании, которые будут продолжать уничтожать данные «Газпрома».

Кроме того, были уничтожены:

резервные копии данных информационной системы «Газпрома»;

базы данных около 390 дочерних компаний «Газпрома» и его филиалов в том числе «Газпром Тепло Энерго», «Газпром Обл Энерго», «Газпром Энергосбыт» и сотни других;

данные кластеров серверов 1С (10 серверов чрезвычайно высокой мощности) вместе со всеми файлами (договоры, приказы, распоряжения) «Газпрома» и дочерних компаний;

данные вспомогательных систем (защиты данных, контроля над серверами, администрирования и многое другое);

базы данных систем аналитики трубопроводов, клапанов, датчиков, насосов и прочего. Удалены серверы с аналитикой работы систем SCADA ответственных за управление технической инфраструктурой;

операционные системы на доступных серверах и повреждены BIOS (серверы не включаются и требуют физического вмешательства для восстановления работы).

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