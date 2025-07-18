Politico: Великобритания ввела санкции против российских шпионов
- 18.07.2025, 16:51
В НАТО поддержали действия страны.
Великобритания объявила о введении санкций в отношении 18 офицеров российской военной разведки (ГРУ), а также трех подразделений спецслужбы, причастных к ударам по гражданским объектам в Украине и кибератакам против Запада. Об этом сообщили в британском МИД, пишет Politico (перевод — сайт Charter97.org).
Санкции предусматривают заморозку активов и запрет на въезд в Великобританию для указанных лиц. Под ограничения также попал российский медиапроект «Африканская инициатива», распространявший дезинформацию и теории заговора в странах Западной Африки, включая подрыв доверия к кампаниям в области здравоохранения.
Одно из подразделений ГРУ — воинская часть 26165 — обвиняется в разведывательной деятельности и участии в наведении ракетных ударов по украинскому городу Мариуполь в 2022 году. В частности, она причастна к бомбардировке Мариупольского драмтеатра, где, по оценкам, погибли от 300 до 600 человек, несмотря на огромную надпись «дети» перед зданием.
Это же подразделение ранее было связано с кибератаками на Бундестаг в 2015 году, серверы Демократической партии США в 2016-м и предвыборную кампанию Эммануэля Макрона в 2017-м. В 2024 году Франция обвинила его в атаках на инфраструктуру Олимпиады в Париже.
Подразделение 29155 обвиняется в распространении вредоносной программы WhisperGate, поразившей десятки украинских правительственных систем перед вторжением в 2022 году.
Среди прочего, санкции затронули агентов, заразивших телефон Юлии Скрипаль за пять лет до попытки ее отравления в Солсбери в 2018 году.
НАТО поддержало действия Великобритании, осудив «вредоносную киберактивность России» и заявив о солидарности с Лондоном.