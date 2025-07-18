Великобритания обнародовала имена 18 шпионов Путина 18.07.2025, 18:48

Лондон ввел санкции против трех подразделений и 18 офицеров ГРУ.

Лондон ввел санкции против 18 сотрудников Главного управления Генштаба ВС РФ и трех его подразделений, уличенных в действиях на территории Великобритании или против нее и других западных стран. В обнародованном списке люди, взламывавшие телефон дочери бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля, которого потом вместе с ней отравили новичком, наводившие ракеты на театр в Мариуполе, где в 2022 году скрывались сотни женщин и детей, организовывавшие поджоги в самой Великобритании.

Сотрудники российской военной разведки ГРУ участвуют в гибридной войне, с помощью которой Владимир Путин пытается посеять хаос в Европе, заявило в пятницу Министерство иностранных дел. Усилия британцев по разоблачению тайных операций шпионов Путина были поддержаны ФБР США и разведывательными службами многих стран НАТО, отмечает The Telegraph.

Среди попавших под санкции – войсковая часть 26165 (или 85-й главный центр специальной службы – подразделение Главного управления Генштаба). Она также известна как хакерская группировка, действующая под названиями APT 28 и Fancy Bear. В черный список внесены служащие в ней офицеры Иван Ермаков и Алексей Лукашев. Они взломали телефон Юлии Скрипаль еще за пять лет до того, как в 2018 году ее и ее отца отравили в Солсбери другие агенты ГРУ. Ермаков и Лукашев также разыскиваются ФБР за вмешательство в президентские выборы 2016 года в США. Кроме того, в/ч 26165 фигурировала в расследованиях о вмешательствах в выборные и политические процессы во Франции и Германии. А в 2022 году она вела онлайн-разведку, помогая организовать удары по драмтеатру во время осады Мариуполя. Хотя прятавшиеся в нем люди написали крупными буквами на асфальте рядом с театром «ДЕТИ», он был разрушен российскими ракетами, из-за чего погибло несколько сотен человек.

Под санкции также попали в/ч 74455 и 29155. Власти Великобритании считают российских шпионов ответственными за целую серию кибератак и диверсионных операций, направленных на воспрепятствование военной помощи Украине со стороны западных союзников. Британские и европейские разведслужбы выявили множество случаев целенаправленных атак на порты, транспортные узлы, пункты пограничного контроля и государственную инфраструктуру, отмечает The Telegraph.

В одном из них российские хакеры подключились к камерам наблюдения у пограничных переходов, военных объектов и на дорогах в Украине и соседних странах в рамках масштабной кампании, имевшей целью помешать организациям, занимающимися поставками Украине.

Руководители российского государства привлекали военнослужащих в/ч 29155 для организации убийств, в том числе Скрипалей. В последнее десятилетие на нее возлагали ответственность за взрывы на складах с оружием в Чехии и Болгарии, в том числе там, где хранилась предназначенная для Украины продукция.

Эта часть также координировала кампанию по найму молодых афганцев для организации нападений талибов на силы западной коалиции во главе с США до вывода американских войск из Афганистана в 2022 году.

Агентство Associated Press недавно опубликовало исследование, в ходе которого выявило более 70 инцидентов с начала войны в Украине, в которых западные правоохранители установили четкую связь с Россией, пророссийскими группами или Беларусью. Среди актов гибридной войны – шпионаж, подготовка убийства, поджоги, диверсии и акты саботажа, кибератаки, вандализм, использование мигрантов для дестабилизации общественной ситуации, пропагандистские мероприятия.

Среди них – поджог в восточном Лондоне склада, связанного с украинской компанией, поставлявшей на родину в том числе терминалы спутникового интернета Starlink. Его организовал британец, которого завербовал сотрудник российской разведки. «Ты – наш кинжал в Европе, и мы будем тебя тщательно натачивать. А затем начнем использовать в серьезных сражениях», – писал разведчик.

Суд в Лондоне признал виновными в поджоге пятерых человек.

«Шпионы ГРУ ведут кампанию по дестабилизации Европы, подрыву суверенитета Украины и угрозе безопасности британских граждан. Кремль не должен сомневаться: мы видим, что они пытаются делать втайне, и мы этого не потерпим», - подчеркнул министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми.

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