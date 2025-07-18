Регионы РФ массово атакуют беспилотники 18.07.2025, 19:35

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Дроны атакуют в том числе Москву.

Российские силы ПВО с 14:00 до 18:00 по Минску якобы сбили шесть украинских беспилотников над Московским регионом, пять из них летело на столицу РФ, сообщило Минобороны РФ в телеграм-канале.

Всего за четыре часа над несколькими регионами России якобы перехватили 26 дронов. Девять из них уничтожили над территорией Калужской области, девять — над территорией Брянской области, еще по одному — над территориями Курской и Смоленской областей.

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