Крупнейшим зерновым регионам России грозит обвал урожая 18.07.2025, 20:24

До минимума за пять лет.

Главные зерновые регионы на юге России — Ростовская область, Краснодарский и Ставропольский края — соберут в этом году минимальный за 5 лет урожай зерна, прогнозирует Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР).

Все три региона столкнулись с сильнейшей засухой, которая, по словам фермеров, бьет многолетние рекорды. В пятницу губернатор Кубани Вениамин Кондратьев объявил о введении режима чрезвычайной ситуации (ЧС) еще в 8 районах края, в том числе северных, где сосредоточена основная часть озимого сева. Ранее режим ЧС был введен в 9 районах Краснодарского края, а также в 19 районах Ростовской области, на которую приходится почти 10% всего урожая зерна в стране.

«Из-за нехватки влаги посевы сохнут, формируются мелкими и слабыми», — пожаловался в пятницы Кондратьев. По данным властей Кубани, из засеянной озимой пшеницы менее половины посевов (45%) находятся в «хорошем состоянии».

В подверженных засухе регионах урожайность зерновых упадет минимум вдвое, прогнозирует руководитель отделения Ассоциации крестьянских хозяйств АККОР в Кубани Александр Шипулин. «В большинстве случаев может быть в три и даже в четыре раза ниже, — бьет тревогу он. — И те затраты, которые понесли фермеры на производство зерна, не будут оправданы и окуплены».

Ростовская область — регион-лидер по сборам зерна — в этом году получит минимальный урожай за десятилетие, предупреждал ранее врио губернатора региона Юрий Слюсарь. В прошлом году, после нескольких волн заморозков, в области вместо запланированных 16 млн тонн собрали лишь 11,4 млн тонн. А в этом году урожай может снизиться еще на 20%.

Российский Минсельхоз пока продолжает излучать оптимизм: по его прогнозу, совокупный урожай зерна в стране в этом году превысит прошлогодний на 5 млн тонн и составит 135 млн тонн. Тем не менее, признает ведомство, по состоянию на 2 июля сборы в 4,3 раза отставали от прошлогодних — 3,8 млн тонн против 16,5 млн. Урожайность просела почти на четверть — с 41 ц/га до 31 ц/га. Сборы в Южном федеральном округе упали в 5,7 раза — до 2 млн тонн, в Северо-Кавказском — втрое, до 1,5 млн тонн.

ИКАР отмечает, что проблемы южных регионов будут частично компенсированы «нормальным» урожаем в Поволжье и «очень хорошим» на Урале. По прогнозу института, в этом году Россия соберет 130 млн тонн зерна, в том числе 84 млн тонн пшеницы. Впрочем, эти цифры, скорее всего будут понижены, предупреждает глава ИКАР Дмитрий Рылько. «Нас, скорее всего, ожидает очередной компактный урожай. Но сверху на это накладываются еще и риски по качеству двух ключевых продуктов — продовольственной пшенице и ячменю на территории России», — цитирует Рылько Reuters.

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