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В Беларуси обновили систему ценообразования

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  • 18.07.2025, 21:38
В Беларуси обновили систему ценообразования

Что теперь не будут учитывать.

Систему ценообразования обновили в Беларуси, исключив оттуда некоторые пункты. Документ «совмина» появился на Национальном правовом интернет-портале.

Новые правила вступят в силу спустя пять дней после опубликования 18 июля.

Как ни странно, но на ценообразование влияли в том числе и «транспортные средства повышенной комфортности».

Теперь компании не смогут включать в себестоимость товаров и услуг некоторые пункты, связанные с использованием люксовых авто.

Вот что убрали:

затраты на содержание

суммы амортизационных отчислений

расходы по уплате транспортного налога.

Власти уже несколько лет меняют налоги на люксовые авто как для юридических, так и физических лиц.

Платить нужно в 10 раз больше

В Беларуси с этого года для физлиц действует повышенный транспортный налог на люксовые авто. Он в 10 раз больше стандартного.

Ранее он касался машин, с года выпуска которых прошло не более трех лет. Сейчас же для определенных марок этот срок заметно увеличили.

К слову, новых автомобилей в перечне люксовых марок не появилось, он остался неизменным.

Теперь отдельные авто облагаются «налогом на роскошь» до 10 лет.

Это норма действует для всего модельного ряда Aston Martin, Bentley, Bugatti, Ferrari, Lamborghini, Maserati, Rolls-Royce и Mercedes-Benz Maybach.

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