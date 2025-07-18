ЕС решил покончить с главным государственным инвестиционным фондом Путина 1 18.07.2025, 22:22

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Фонд пал жертвой нового пакета санкций Евросоюза.

Российский фонд прямых инвестиций — крупнейший суверенный инвестфонд страны, который был создан по инициативе Владимира Путина и профинансированный казной РФ, — пал жертвой нового пакета санкций Евросоюза.

В рамках 18-го раунда мер за вторжение в Украину ЕС внес в черные списки сам РФПИ, а также ввел санкции на его дочерние структуры, включая суб-фонды и компании, а также лиц «оказывающих инвестиционные и финансовые услуги самому РФПИ». Резидентам Ервосоюза запрещены любые операции с ними, говорится в опубликованном в пятницу релизе Европейского совета.

Кроме того, ЕС запускает механизм для распространения санкций на любые компании, в которые инвестировал фонд. Общий объем таких инвестиций, по данным самого РФПИ, достигает почти 2 трлн рублей.

Созданный в 2011 году с капиталом $10 млрд, а спустя 5 лет получивший статус «суверенного фонда» РФ, РФПИ утверждал, что привлек не менее $40 млрд в российскую экономику. Он инвестировал в акции российских компаний, включая «Магнит», «Полюс», «Ленту», «Фосагро», а также участвовал в кремлевских стройках и мегапроектах. Среди них — первый железнодорожный мост между Россией и Китаем, терминал в порту Усть-Луги, строительство ЦКАД и создание вакцины от Covid-19 «Спутник V».

Руководит фондом 49-летний Кирилл Дмитриев, который близок к Путину через родственные связи: он женат на Наталье Поповой, близкой подруге и бизнес-партнере Екатерины Тихоновой, младшей дочери российского президента. В начале 2025 года Путин включил Дмитриева в группу переговорщиков с администрации Дональда Трампа, поручив тому налаживать экономические связи с США.

Источники The Insider называли Дмитриева «одним из самых эффективных решал» в российской элите: благодаря прямому доступу к президенту, он может пролоббировать решение практически любой проблемы, действуя через главу администрации президента Антона Вайно, который устраивает ему личные рандеву с Путиным.

Новые санкции против РФПИ призваны еще сильнее ограничить доступ России к мировым финансовым рынкам и иностранной валюте, подчеркивает Евросовет.

В рамках 18-го пакет ЕС также внес в «черные списки» еще 22 российских банка, а также ввел полный запрет на любые операции с финансовыми институтами РФ, ранее отключенными от SWIFT. Кроме того, под европейские санкции впервые попали два китайских банка, которые облсуживали торговлю с Россией, более 100 танкеров «теневого флота» Кремля, а кроме того — китайские, турецкие и гонконгские компании, которые содействовали обходу санкций.

«Мы еще больше сокращаем военный бюджет Кремля, <…> а также ограничиваем доступ российских банков к финансированию», — заявила в пятницу глава европейской дипломатии Кая Каллас. Он добавила, что 18-й пакет — «один из самых сильных» с начала войны. ЕС продолжит увеличивать издержки для Кремля, «чтобы прекращение агрессии стало единственным выходом для Москвы, сказала Каллас.

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