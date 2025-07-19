Российские диверсанты пытались прорваться в Покровск 19.07.2025, 5:59

Их уничтожили.

Группа российских диверсантов 18 июля пыталась зайти в Покровск Донецкой области. Но украинские воины ликвидировали врага.

Об этом сообщает Charter.97.org со ссылкой на главнокомандующего ВСУ Александра Сырского в Telegram.

Генерал рассказал, что доложил президенту Украины Владимиру Зеленскому об оперативной ситуации на фронте. Главное внимание было уделено Покровскому и Новопавловскому направлениям. Там украинские защитники мужественно сдерживают врага.

«Противник продолжает задействовать тактику малых пехотных групп, но он бессилен в попытках завоевать Покровск. Сегодня в город пыталась пробиться вражеская ДРГ, но была разоблачена и уничтожена украинскими защитниками. Наш Покровск продолжает стойко держать оборону», - подчеркнул Сырский.

Также он вместе с министром обороны Украины Денисом Шмыгалем доложил о запросах украинских воинов на поставку вооружения, в том числе для дальнобойных ударов по территории врага.

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