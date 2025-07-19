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Москву и Ростов атаковали дроны: остановлено движение поездов

  • 19.07.2025, 8:03
Москву и Ростов атаковали дроны: остановлено движение поездов

Начался транспортный коллапс.

В Москве и Ростове-на-Дону в ночь на 19 июля гремели взрывы. Россияне сообщили об атаке беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные паблики и российские СМИ.

Московский мэр Андрей Собянин утверждал, будто беспилотники были сбиты на подлете к российской столице.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», - сообщал Собянин.

Взрывы раздавались также в районе подмосковного Дмитрова и Зеленограда.

Кроме того, на атаку беспилотников пожаловались в Ростовской области. По данным РЖД, из-за повреждения контактной сети приостановлено движение поездов на перегоне Лихая - Замчалово.

Россияне пожаловались на транспортный коллапс, заявив, что междугородние поезда задерживаются на несколько часов.

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