Москву и Ростов атаковали дроны: остановлено движение поездов
- 19.07.2025, 8:03
Начался транспортный коллапс.
В Москве и Ростове-на-Дону в ночь на 19 июля гремели взрывы. Россияне сообщили об атаке беспилотников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные паблики и российские СМИ.
Московский мэр Андрей Собянин утверждал, будто беспилотники были сбиты на подлете к российской столице.
«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», - сообщал Собянин.
Взрывы раздавались также в районе подмосковного Дмитрова и Зеленограда.
Кроме того, на атаку беспилотников пожаловались в Ростовской области. По данным РЖД, из-за повреждения контактной сети приостановлено движение поездов на перегоне Лихая - Замчалово.
Россияне пожаловались на транспортный коллапс, заявив, что междугородние поезда задерживаются на несколько часов.