В России посадили 135 дагестанцев за «еврейский погром» в аэропорту Махачкалы 19.07.2025, 9:35

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Озвучены сроки.

Суд вынес приговоры 135 фигурантам уголовных дел, связанных с «еврейским погромом» в аэропорту Махачкалы в 2023 году. Участники беспорядков получили от 6,5 до 15 лет лишения свободы. Об этом сообщает Следственный комитет в своем телеграм-канале.

Осужденным вменили участие в массовых беспорядках (ч. 1 и 2 ст. 212 УК РФ), нарушение транспортной безопасности (ч. 3 ст. 263.1), посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов (ст. 317), применение насилия в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318), возбуждение ненависти либо вражды (п. «в» ч. 2 ст. 282) и иные преступления.

Беспорядки произошли в ночь с 29 на 30 октября 2023 года после прибытия рейса из Израиля на фоне эскалации конфликта в секторе Газа. Толпа начала проверять паспорта у пассажиров, ища граждан Израиля, после чего заблокировала здание международного терминала и выбежала на взлетно-посадочную полосу. По данным МВД, в инциденте приняли участие около 1,5 тысячи человек. Ущерб аэропорту превысил 24 млн рублей.

Как установило следствие, 29 октября Илья Пономарев, Абакар Абакаров и Исраил Ахмеднабиев разместили в Telegram публикации, направленные на возбуждение ненависти к гражданам Израиля и побуждение к участию в беспорядках в районе аэропорта Уйташ. Следком отмечает, что участники погрома оказали вооруженное сопротивление силовикам, в результате чего пострадали не менее 23 сотрудников. Всего, по данным ведомства, к преступлениям причастны 142 человека.

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