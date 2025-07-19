Лукашенко дал повод посмеяться над генералами и над самим собой 3 Марк Дзюба, «Салідарнасць»

19.07.2025, 9:47

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Вольфович подставил диктатора.

Недавний рассказ госсекретаря Совбеза Александра Вольфовича удивил и взволновал. Выяснилось, что в голову Лукашенко пришла прекрасная идея «проверить физическую подготовку руководящего состава всех структур системы обеспечения национальной безопасности».

Генералы и полковники из 11 силовых ведомств бегали, плавали и подтягивались. Сенсации не случилось – «все министры, руководители всех ведомств получили только отличные оценки».

Вольфович постарался придать событию глубокий смысл: «Суворовский девиз «делай, как я», когда командир должен являться примером во всем, соответствует реалиям сегодняшнего времени».

Чем, конечно, подставил своего шефа.

Лукашенко ведь еще и главнокомандующий. И какой пример он показывает военнослужащим в плане физподготовки? Пример с приставкой «анти». С таким командиром – ни в огонь, ни в воду.

На фоне правителя любому генералу – с животиком и без – не стоит труда получить за физподготовку «отличную оценку».

И что еще должно удручать рядовых силовиков после таких заявлений: в соседней Украине, откуда на Беларусь «готовилось нападение», главнокомандующий действительно подает пример – в том числе, в плане физподготовки.

Но Лукашенко сам виноват – думать надо было, о чем после его поручения могут задуматься люди. Как и о том, что проверка физподготовки генералов может стать поводом для стеба над ними со стороны коллег из других стран.

Почему проводить физические тесты для генералов не принято? Потому что в их работе главное – не ноги и руки, а голова.

В США, Европе и Китае высокопоставленных силовиков проверяют не на физподготовку, а на совсем другое: стратегическое мышление, качество управления, грамотность в ведении современных войн, борьбу с коррупцией. Вместо этого белорусские генералы сдают беговой тест на 500 метров…

Начальник Генерального штаба Павел Муравейко в прошлом году уверял: «Не только генералы, вообще военные — это большие интеллектуалы, стремящиеся изучать и двигаться как можно вперед». Прозвучало это утверждение, мягко говоря, крайне спорно.

Читая, порой, заявления белорусских силовиков, хочется узнать, какие результаты они показали бы при прохождении теста на IQ.

Жаль, что вместо проверки физподготовки генералам не смогли организовать прохождение тестов на знания – с целью демонстрации народу «больших интеллектуалов». Видимо, риск провала был слишком велик.

Марк Дзюба, «Салідарнасць»

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