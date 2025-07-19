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«Пристрелить, если не пойдет»: командир морпехов РФ приказал казнить своих раненых

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  • 19.07.2025, 10:49
  • 4,664
«Пристрелить, если не пойдет»: командир морпехов РФ приказал казнить своих раненых

Украинская разведка опубликовала радиоперехват.

В 155-й отдельной бригаде морской пехоты Тихоокеанского флота РФ командиры отдают приказы казнить собственных раненых бойцов.

Соответствующий радиоперехват обнародовали украинские разведчики.

Об этом сообщает Telegram ГУР Минобороны Украины.

В обнародованном аудиоперехвате командир подразделения четко приказывает подчиненным убить раненого военнослужащего той же бригады:

«В морской пехоте больных нет - есть живые и есть мертвые. Других вариантов у него нет. Приказываю пристрелить, если дальше не пойдет», - заявляет командир.

Такие действия - не единичный случай, а распространенная практика в российских войсках, где командиры часто прибегают к угрозам и казням, чтобы «мотивировать» личный состав к участию в боевых действиях.

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