«Пристрелить, если не пойдет»: командир морпехов РФ приказал казнить своих раненых 3 19.07.2025, 10:49

4,664

Украинская разведка опубликовала радиоперехват.

В 155-й отдельной бригаде морской пехоты Тихоокеанского флота РФ командиры отдают приказы казнить собственных раненых бойцов.

Соответствующий радиоперехват обнародовали украинские разведчики.

Об этом сообщает Telegram ГУР Минобороны Украины.

В обнародованном аудиоперехвате командир подразделения четко приказывает подчиненным убить раненого военнослужащего той же бригады:

«В морской пехоте больных нет - есть живые и есть мертвые. Других вариантов у него нет. Приказываю пристрелить, если дальше не пойдет», - заявляет командир.

Такие действия - не единичный случай, а распространенная практика в российских войсках, где командиры часто прибегают к угрозам и казням, чтобы «мотивировать» личный состав к участию в боевых действиях.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com