Подвело не только зерно: в России катастрофа с урожаем популярных ягод 19.07.2025, 11:40

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Показатели упали в 3,5 раза из-за заморозков и засухи.

Урожай в Краснодарском крае РФ трещит по всем направлениям. Регион не доберет не только зерно, но и косточковые культуры, включая такие популярные ягоды, как вишня и черешня.

К концу июня на Кубани собрали лишь 521,2 тонны косточковых культур. Это в 3,5 раза меньше показателя за тот же период прошлого года (1811 тонн).

Об этом росСМИ рассказали в региональном минсельхозе, передает Dialog.UA.

Снижение зафиксировано как по объемам уборки, так и по урожайности: в этом году в регионе собрано урожай с 378,7 гектаров (в 2,2 раза меньше, чем годом ранее), а средняя урожайность упала с 21,3 до 13,8 центнера с гектара.

Главной причиной называют весенние заморозки, которые пришлись на период цветения деревьев и уничтожили значительную часть завязей.

По оценкам Союза садоводов России, до 40% урожая плодовых деревьев в южных и центральных регионах оказалось под угрозой. Кроме того, в регионе сохраняется острая засуха.

В Краснодарском, Ставропольском краях и Ростовской области уже введен режим ЧС. Виновата не только погода Обостряет ситуацию и нехватка сезонных рабочих.

Ужесточение миграционных правил, по словам главы Ассоциации садоводов Игоря Муханина, вызвало кадровый кризис, особенно в южных регионах, что напрямую влияет на работу садоводческих хозяйств, пишет The Moscow Times.

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