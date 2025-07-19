Лукашенко завершил рейдерский захват «Коммунарки» 1 19.07.2025, 11:48

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Основная доля акций безвозмездно переходит государству.

Акции кондитерской фабрики «Коммунарка» почти на 37,5 млн рублей безвозмездно переходят из собственности Минска в собственность Республики Беларусь. Соответствующее постановление правительства опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

Как следует из документа, из собственности Минска в собственность Республики Беларусь переходят 52 577 акций совместного ОАО «Коммунарка» номинальной стоимостью 67,77 рубля на общую сумму 37 448 143,29 рубля.

«Принять безвозмездно до 1 сентября 2025 года», — говорится в постановлении Совмина.

Как уточняют СМИ, речь идет о доле в 88,9% акций. Таким образом, производитель фактически становится не минским, а республиканским предприятием.

Выручка предприятия за прошлый год превысила 459 млн рублей, а чистая прибыль составила свыше 9,9 млн.

Напомним, «Коммунарка» стала акционерным обществом в 1994 году. Долю в собственности получили работники предприятий, продать они ее не могли — в 1996 году специальным декретом ввели мораторий на продажу акций, которые получили члены трудовых коллективов.

В 2008 году было решено отменить запрет, а с начала 2011 года это решение вступило в силу (процесс был постепенным). Тогда многие работники захотели свои акции продать. Мингорисполком покупать их не захотел. Акционерное общество само купило акции у работников и продало их стратегическому инвестору, пожелавшему заняться его развитием.

Американский бизнесмен белорусского происхождения Марат Новиков приобрел 34% «Коммунарки», а государству осталось 27,07%.

В марте 2011 года вышел новый указ, который предоставил местным исполкомам преимущественное право на покупку акций некогда приватизированных предприятий. Мингорисполком, который ранее отказался от «Коммунарки», передумал и даже начал судиться с работниками предприятия, продавшими акции инвестору. Те попросили «защиты» у Александра Лукашенко. В октябре 2012 года он их «защитил».

Лукашенко приехал на «Коммунарку» и там заявил, что государство забирает ее и «Спартак» обратно в свою собственность, потому что это «народные и стратегические предприятия».

Формальной причиной для пересмотра итогов приватизации стало обращение в Высший хозяйственный суд Государственного комитета по имуществу в связи с тем, что в процессе приватизации незаконно занижали размеры уставных фондов и государство получило меньше акций, чем могло бы, в результате чего ему был нанесен ущерб. Суд требования удовлетворил. Госдоля в «Коммунарке» была увеличена до 57%, в «Спартаке» — до 60%. Старое руководство уволили, назначили новое. Марат Новиков остался не у дел — у него просто забрали собственность. Претензий к нему у правоохранителей не было, но бизнесмен не стал возвращаться из США. Позже в интервью он говорил, что был уверен, если вернется, то претензии найдутся и его посадят.

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