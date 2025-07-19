Поляки стали меньше платить за топливо

Поляки стали меньше платить за топливо1
- 19.07.2025, 12:22
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В Польше зафиксирован рост продаж бензина и дизеля.
Граждане Польши платят за топливо меньше, чем год назад. По предварительным оценкам Польской организации нефтяной промышленности и торговли, в первые шесть месяцев этого года цены на топливо были ниже, чем за тот же период прошлого года и двухлетней давности. Хотя, как подчеркивают представители организации, в первом полугодии наблюдались значительные колебания цен на топливо — например, в феврале, передает «Польское радио».
Председатель организации Лешек Вивала сообщил, что позднее, вплоть до июня, отмечалось снижение цен, однако из-за конфликта на Ближнем Востоке цены на нефть выросли. Со временем ситуация стабилизировалась. Он добавил, что цены снизились, хотя и не вернулись к доконфликтному уровню.
Лешек Вивала подчеркнул, что стоит следить за ценами на топливо, так как они сильно различаются. Они могут отличаться даже в пределах одного района, не говоря уже о разных городах. На это влияет множество факторов, таких как спрос, местоположение заправки, операционные расходы станции. Он добавил, что также очень важна дополнительная коммерческая деятельность заправок.
По данным организации, в первом полугодии по сравнению с тем же периодом прошлого года объемы продаж топлива в Польше увеличились.
По предварительным оценкам Польской организации нефтяной промышленности и торговли, в первые шесть месяцев этого года по сравнению с тем же периодом 2024 года зафиксирован рост на уровне 3–3,5 процента. Одной из причин этого является оживление экономики.
Лешек Вивала сообщил, что наибольший рост наблюдается в продажах бензина — примерно на 6–7 процентов. На втором месте — дизельное топливо, рост составил около 1,5 процента. В то же время продажи автогаза снизились.