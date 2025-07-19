В Харьковской области ВСУ разбомбили РСЗО «Град» и укрытия оккупантов 19.07.2025, 12:54

«Вражеская пехота вышла из чата».

18 июля бойцы 3-й Отдельной штурмовой бригады результативно отработали по врагу в Харьковской области. Операторам дронов удалось ликвидировать нескольких пехотинцев, а затем поразить «жирную цель» - БМ-21 «Град».

Как можно заметить на видео, опубликованном в Telegram-канале 3-й ОШБр, авиация ночью догнала РСЗО на дороге. Дроны смогли уничтожить две вражеские системы РЭБ и несколько антенн. Операторам БПЛА удалось обнаружить и уничтожить вражескую пушку и миномет.

Российские солдаты пытались спрятаться от беспилотников, но их группы были трижды уничтожены в окопах, еще одно скопление живой силы оккупантов было ликвидировано под мостом и даже в сарае.

«Вражеская пехота вышла из чата», - констатировали в 3-й ОШБр.

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