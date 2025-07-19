ГАИ объявила странную акцию на дорогах Беларуси 3 19.07.2025, 13:05

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Одну из категорий водителей записали в «хулиганы».

Госавтоинспекция Беларуси проводит с 18 по 20 июля республиканскую профилактическую акцию «Мотоциклист». Как сообщили в ведомстве, одна из ее основных целей — «формирование взаимовежливых отношений между участниками дорожного движения и пресечение хулиганских действий со стороны мотоциклистов».

Так, в ГАИ Гомельской области уточнили, что акция направлена на минимизацию ДТП с участием водителей мототранспорта. С начала года в этом регионе произошло 22 таких аварии, в которых один человек погиб и 22 получили травмы.

По всей стране инспекторы ДПС объявили усиленный контроль на дорогах. Как заявили в МВД, основное внимание будет уделяться таким нарушениям, как управление мототранспортом в нетрезвом состоянии или без прав, превышение скорости, а также эксплуатация незарегистрированных, конструктивно измененных или «кустарно собранных» мотоциклов.

Для выявления нарушителей анонсировали использование негласного и смешанного контроля, мотопатрулей, беспилотных летательных аппаратов и республиканской системы мониторинга общественной безопасности.

В ГАИ Минской области привели свою статистику. За полгода на территории региона произошло 52 ДТП с участием мототранспорта, в которых 7 человек погибли и 53 были ранены. По вине самих мотолюбителей произошло 35 ДТП.

В Госавтоинспекции также напомнили и автомобилистам о необходимости быть внимательнее на дороге с появлением двухколесного транспорта, следить за дорожной обстановкой и прогнозировать возможные опасности.

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