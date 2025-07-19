Свершилось 4 Александр Невзоров

19.07.2025, 13:43

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На российскую сцену выходит кошмар — мощнее, чем в 90-х.

Российским властям необходимо искать дополнительные доходы для казны, по которой ударили сокращение нефтегазовых поступлений и ухудшение ситуации в экономике. Об этом заявил в среду глава комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов. По словам сенатора, меры необходимо принимать «срочно».поскольку «оценки экономических показателей» стали «более пессимистичными», а сырьевые доходы снижаются.

В Совете Федерации Федерального Собрания РФ есть не только чупакабры и нетопыри, но и парочка респектабельных жаб.

Существа этого рода, как известно, умеют предсказывать землетрясения, извержения и прочие катастрофы.

Дикие квакухи оценивают степень выделения радона из почв, а жабы сенаторствующие ощущают конвульсии бюджета страны задолго до того, как он пойдет смертными трещинами.

Именно это и свершилось.

Главная финансовая жаба СовФеда изошла на слизь и растопырила бородавки, предсказывая скорый бюджетный кошмар.

Это очень похоже на правду, ибо его-то и не хватало. Заждались.

Кошмар прокашливался и разминался за кулисами, готовясь к выходу.

По жабьим прогнозам это будет не милый кошмарчик с бантиками, а полнорослый и свирепый кошмарище, который с наслаждением схватит Россию и за горло и задницу.

Путин, к счастью, туповат, в вопросах благополучия страны ни черта не соображает, а любой честный прогноз считает происками англосаксов и диверсией.

Сейчас очень важно не вывести его из этой умственной комы. Ничто не должно сбить эффект появления кошмара на всероссийской сцене. Есть обоснованные надежды на то, что мощью он превзойдет 90-е, пожирая предприятия, города и регионы.

Режим «жесточайшей экономии» бюджета уже анонсирован.

Готовиться к «жесточайшей экономии» денег в бюджете призвала и спикер Совфеда Валентина Матвиенко. Она заявила, что из-за нехватки денег в бюджете нужно отменить часть налоговых льгот, вернуться к теме приватизации и «свернуть» нацпроекты.

Александр Невзоров, «Телеграм»

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