ВСУ рассекретили планы армии РФ в районе Покровска 1 19.07.2025, 14:16

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И развеяли вражеские фейки.

На фронте ситуация остается крайне напряженной, однако заявления российских пропагандистов о якобы прорывах не соответствуют действительности. Об этом рассказал спикер ОСГВ «Хортица» Виктор Трегубов в эфире телеканала «Еспресо».

По его словам, уже неделю обстановка в зоне ответственности ОСГВ «Хортица» остается неизменно сложной. Особенно активны россияне на Новопавловском, Покровском и Лиманском направлениях, где фиксируются постоянные атаки.

При этом наибольшую активность враг проявляет именно на Покровском направлении.

«Россияне пытаются продвинуться на север от линии Покровск – Константиновка. Там сосредоточено больше всего российских сил и средств. Россияне пытаются развивать наступление в направлении Константиновки, а также враг пытается обойти Покровскую агломерацию со стороны Мирнограда», – пояснил Трегубов.

Он отметил, что, кроме Покровского, враг продолжает штурмы на Краматорском, Торецком и Северском направлениях, где ВСУ держат оборону и отражают атаки. При этом представитель «Хортицы» подчеркнул, что заявления российских властей и военных о якобы активном штурме Покровска или даже закреплении на территории Днепропетровской области являются откровенной ложью и элементом информационной войны.

Трегубов заявил, что не воспринимает любые заявления врага и никому не советует это делать. На некоторую информацию, по его словам, просто не стоит обращать внимания, ведь она не подкреплена фактами.

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