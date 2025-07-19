Спецназ ГУР уничтожил шесть российских РЛС в Донецкой области 19.07.2025, 14:55

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Видеофакт.

В Донецкой области воины спецподразделения «Prymary» Главного управления разведки Минобороны Украины уничтожили шесть радиолокационных станций и две пусковые установки комплекса «С-300В» российских захватчиков.

Об этом в Фейсбуке сообщило ГУР МО и обнародовало видео поражения дорогостоящей техники захватнических войск, информирует Цензор.НЕТ.

Под точные удары дронов спецназовцев попали три радиолокационные станции «Подлет 48Я6-К1»; две радиолокационные станции «Ниобий-СВ»; две пусковые установки комплекса «С-300В» и радиолокационная станция «П-18».

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