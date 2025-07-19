Украина третьи сутки подряд атакует Москву дронами 6 19.07.2025, 19:55

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Росавиация ввела ограничения на полеты.

Украинские беспилотники усилили атаки на московский регион. 19 июля в течение получаса начиная с 18:00 силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили на подлете к столице три дрона, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в телеграм-канале. «На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — отчитался он, пишет The Moscow Times.

О взрывах и сбитом БПЛА сообщили, в частности, жители подмосковного Троицка. Тем временем Росиавиация отчиталась о введении плана «Ковер», предполагающего запрет на выпуск и прием гражданских рейсов, в аэропортах Домодедово и Внуково. Ранее ограничения на полеты были введены в воздушной гавани Калуги. Рано утром во время очередного налета дронов ВСУ закрывали также аэропорт Шереметьево.

Прошлой ночью Собянин сообщал о 13 сбитых в Подмосковье украинских беспилотниках. 18 июля, по данным мэра Москвы, в регионе также было уничтожено 13 БПЛА, а в четверг — еще четыре цели.

В Минобороны РФ со своей стороны доложили, что ночью и в течение дня в субботу системам ПВО удалось ликвидировать в московском регионе 20 украинских дронов. Еще 14 беспилотников, согласно сводке ведомства, были сбиты в регионе 18 июля. В ночь с четверга на пятницу на подлете к Москве уничтожили 10 БПЛА, а до этого 17 июля — еще четыре, сообщили в Минобороны. За три дня, таким образом, вокруг столицы сбили почти 50 дронов ВСУ.

В условиях усилившихся на Москву налетов и закрытия аэропортов московского авиаузла вновь начались серьезные задержки рейсов. На этом фоне Росавиация пригрозила санкциями Turkish Airlines под предлогом нарушения авиакомпанией прав пассажиров, которые почти сутки не могли вылететь из Внуково в Бодрум.

Последствия атак ВСУ затронули и Ростовскую область, где после падения обломков БПЛА и повреждения контактной сеть на перегоне Лихая — Замчалово было парализовано железнодорожное сообщение. Несмотря на заявления РЖД о восстановлении движения поездов, пассажиры до сих пор жалуются на задержки и на то, что им приходится часами сидеть в вагонах с неработающими кондиционерами в более чем 30-градусную жару.

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