Reuters: Иран готовился заминировать Ормузский пролив 2.07.2025, 9:12

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Через него проходит около 20% глобальных поставок нефти и газа.

Иран в разгар 12-дневного военного конфликта с Израилем собирался заминировать Ормузский пролив, через который проходит около 20% глобальных поставок нефти и газа, сообщили Reuters знакомые с данными американской разведки источники. По их словам, вскоре после начала воздушных ударов Израиля иранские военные погрузили морские мины на суда в Персидском заливе. Это усилило опасения Вашингтона, что Тегеран серьезно намерен заблокировать один из самых загруженных в мире судоходный путей и вызвать затруднения для мировой торговли. В итоге мины не были установлены в проливе, однако до сих пор неясно, выгрузили ли их с судов.

Собеседники Reuters допустили, что Иран на самом деле не собирался минировать пролив, но использовал эту угрозу как уловку, чтобы повлиять на США. Тем не менее парламент Ирана проголосовал за блокировку прохода после того, как США атаковали три ядерных объекта в стране. При этом окончательное решение должен был принять Высший совет национальной безопасности исламской республики, но он этого не сделал. В Белом доме заявили, что Ормузский пролив остается открытым благодаря «блестящему проведению операции «Полуночный молот», которая «значительно ослабила» Иран, а также успешной кампании против хуситов.

Ормузский пролив соединяет Персидский и Оманский заливы в Аравийском море. Он находится между Ираном и Оманом и в основном относится к территориальным водам этих двух стран. Саудовская Аравия, ОАЭ, Кувейт и Ирак экспортируют большую часть своей сырой нефти через пролив. По данным Vortexa, с начала 2022-го по май 2025 года суточный поток составлял от 17,8 до 20,8 млн баррелей. Эти поставки идут в основном в Азию. Также через пролив проходит почти весь экспорт сжиженного природного газа из Катара — одного из крупнейших в мире поставщиков.

Блокировка Ормузского пролива могла привести к резкому росту мировых цен на энергоносители, отмечает Reuters. Глава МИД Ирака предупреждал о возможном росте цен на нефть до $200–300 за баррель в результате потери примерно 5 млн баррелей нефти в день из Персидского залива.

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