В Беларуси судят совладельца Wargaming Group

В Беларуси судят совладельца Wargaming Group4
- 2.07.2025, 10:20
- 2,238
За «финансирование экстремизма».
C 1 июля 2025 года открыто специальное производство в отношении одного из основателей и совладельцев Wargaming Group Николая Кацелапова.
Об этом сообщает Telegram-канал Следственного комитета Беларуси.
Согласно статьям (ч. 1 и 2 ст. 361-2 и ч. 2 ст. 290 УК), на основании которых будет вестись дело в отношении известного бизнесмена, речь идет о финансировании им экстремистской и террористической деятельности.
Николай Кацелапов c конца 2022 года входит в курируемый Комитетом государственной безопасности Беларуси список «организаций и лиц, причастных к террористической деятельности». Бизнесмен был внесен в него именно за «финансирование террористической деятельности».
Напомним, что в прошлом месяце основной владелец Wargaming Group Виктор Кислый был включен в «экстремистский список» в России.