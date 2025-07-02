В Беларуси судят совладельца Wargaming Group 4 2.07.2025, 10:20

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За «финансирование экстремизма».

C 1 июля 2025 года открыто специальное производство в отношении одного из основателей и совладельцев Wargaming Group Николая Кацелапова.

Об этом сообщает Telegram-канал Следственного комитета Беларуси.

Согласно статьям (ч. 1 и 2 ст. 361-2 и ч. 2 ст. 290 УК), на основании которых будет вестись дело в отношении известного бизнесмена, речь идет о финансировании им экстремистской и террористической деятельности.

Николай Кацелапов c конца 2022 года входит в курируемый Комитетом государственной безопасности Беларуси список «организаций и лиц, причастных к террористической деятельности». Бизнесмен был внесен в него именно за «финансирование террористической деятельности».

Напомним, что в прошлом месяце основной владелец Wargaming Group Виктор Кислый был включен в «экстремистский список» в России.

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