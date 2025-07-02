Россияне попали в плен, пытаясь наступать на Днепропетровщину 2.07.2025, 10:39

1,254

ВСУ удадось разбить врага.

Штурмовики полка «Скала» за два дня боев взяли в плен девять солдат ВС РФ. Российские военные пытались закрепиться за административной границей Днепропетровской и Донецкой областей, но благодаря решительным действиям и качественному планированию бойцам «Скалы» удалось разбить врага.

Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские воины рассказали на канале «Бутусов плюс» о подробностях боев с оккупантами, а пленные захватчики - о себе и о действиях своих подразделений.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com