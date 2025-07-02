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Буданов оценил ситуацию для РФ на фронте

  • 2.07.2025, 11:03
Буданов оценил ситуацию для РФ на фронте
Кирилл Буданов

О летнем наступлении речь не идет.

Глава Главного управления разведки МО Украины Кирилл Буданов заявил, что говорить о летнем наступлении страны-агрессора России не стоит, ведь кампания РФ так и не прекращалась.

Как он сказал Новини.LIVE, оккупанты не делали паузы на фронте, поэтому речь идет о продолжении боевых действий.

«Все, что вы видите - оно на поверхности. Сейчас 21 век - время цифровых технологий, невозможного ничего скрыть, в этом есть плюсы и минусы. Все, что вы видите, то есть», - подчеркнул он.

Буданов отдельно прокомментировал ситуацию в Днепропетровской области. По его словам, там по контурам области, как минимум с юго-восточного направления, действительно существует угроза и продолжаются ожесточенные бои.

Однако, если говорить об опасности для областного центра - города Днепр, то ее не существует. Единственное, что угрожает местным жителям - ракетно-пушечные удары страны-агрессора.

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