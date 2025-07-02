Опытный механик назвал самый надежный автомобиль в мире 1 2.07.2025, 12:18

1,840

Его бензиновые двигатели при правильном уходе исправно служат долгие годы.

Британский профессиональный механик Пол Лукас назвал самым надежным авто в мире Ford Focus Mk1, который купил более 10 лет назад за 500 фунтов стерлингов (по нынешнему курсу это равно 28 350 грн). На его взгляд, этот хетчбек не содержит «ненужных наворотов», которые появились в более современных моделях.

Пол Лукас в свое время приобрел Ford Focus Mk1 с 1,6-литровым двигателем. Таблоид The Mirror пишет, что автомеханик настаивает на высокой надежности этой модели по сравнению с другими «легковушками» на рынке подержанных автомобилей.

«Для меня 20-летний Ford Focus Mk1 с 1,6-литровым двигателем — это лучший вариант по надежности. Его разработали еще до появления всех лишних наворотов, и он даже позволяет запускать машину настоящим ключом, а не нажимать кнопку», — сказал механик в комментарии Daily Mail.

Лукас считает, что Ford — один из немногих производителей автомобилей, который в будущем продолжит сосредотачиваться на бензиновых автомобилях, несмотря на рост популярности электрокаров.

«Насколько я знаю, двигатель внутреннего сгорания все еще является лучшим способом питания автомобиля. Я знаю, что электроника становится лучше, но пока по всей стране не появится больше точек зарядки, многие из нас все еще будут страдать от тревоги по поводу запаса хода — будут волноваться, что заряд закончится в глуши», — пояснил механик.

Журналисты отмечают, что Пол Лукас является экспертом в вопросе двигателей. Он получил инженерное образование и взял в руки гаечный ключ в конце 1970-х годов. С тех пор Лукас работал на британскую автомобилестроительную компанию British Leyland, а позже некоторое время помогал строить самолет Eurofighter для British Aerospace.

Ford Focus Mk1 назван самым надежным авто: в чем его особенности

Ford Focus Mk1, выпущенный в конце 1990-х годов, высоко оценивают за его качественную сборку и приятную динамику вождения. получил высокие оценки за свое прочное качество сборки и приятную динамику вождения. Он заменил культовый бестселлер Ford Escort и быстро завоевал расположение автомобилистов благодаря сочетанию комфорта, практичности и удобства управления. Его бензиновые двигатели, особенно 1,6-литровые варианты, при правильном уходе исправно служат долгие годы.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com