Иран окончательно разорвал сотрудничество с МАГАТЭ
- 2.07.2025, 12:47
Президент страны утвердил закон.
Президент Ирана Масуд Пезешкиан официально утвердил закон о приостановлении сотрудничества с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ). Ранее соответствующий законопроект одобрил парламент страны.
Об этом сообщает Mehr News.
По данным СМИ, 2 июля президент Ирана Масуд Пезешкиан ввел в действие закон о приостановлении сотрудничества с МАГАТЭ, который на прошлой неделе одобрил парламент Ирана. Законопроект также поддержал Совет стражей конституции Ирана.
Инспекторам МАГАТЭ больше не будет разрешено въезжать в Иран без согласования Высшего совета национальной безопасности. Тегеран также рассматривает возможность введения персонального запрета на въезд для руководителя агентства Рафаэля Гросси, которого обвиняют в «содействии агрессивной политике США и Израиля».
Ранее издание Politico уже писало, что Иран решил запретить главе Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлю Гросси посещать ядерные объекты страны.