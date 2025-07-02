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Иран окончательно разорвал сотрудничество с МАГАТЭ

  • 2.07.2025, 12:47
Иран окончательно разорвал сотрудничество с МАГАТЭ

Президент страны утвердил закон.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан официально утвердил закон о приостановлении сотрудничества с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ). Ранее соответствующий законопроект одобрил парламент страны.

Об этом сообщает Mehr News.

По данным СМИ, 2 июля президент Ирана Масуд Пезешкиан ввел в действие закон о приостановлении сотрудничества с МАГАТЭ, который на прошлой неделе одобрил парламент Ирана. Законопроект также поддержал Совет стражей конституции Ирана.

Инспекторам МАГАТЭ больше не будет разрешено въезжать в Иран без согласования Высшего совета национальной безопасности. Тегеран также рассматривает возможность введения персонального запрета на въезд для руководителя агентства Рафаэля Гросси, которого обвиняют в «содействии агрессивной политике США и Израиля».

Ранее издание Politico уже писало, что Иран решил запретить главе Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлю Гросси посещать ядерные объекты страны.

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