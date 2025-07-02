В России погиб разработчик антенны для «Шахедов» 2.07.2025, 13:59

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Буданов раскрыл детали.

CRPA антенны для вражеских дронов «Шахед», которые улучшают навигацию даже в условиях радиопомех, разработал инженер в Украине. Он погиб в России. Об этом сообщил глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов, пишет «24 канал».

По его словам, CRPA антенны для ударных дронов типа «Шахед» разработал украинский инженер в 2000-х годах. В Украине его разработка никого не заинтересовала, поэтому он переехал в Россию и предложил ее там. Впоследствии он трагически погиб.

«Сейчас один из них погиб трагическим каким-то образом, один еще живет тоже, видимо, недолго», — сказал Буданов.

Оккупанты интегрировали на «Шахед» 16-элементную CRPA антенну. Она препятствует работе украинской радиоэлектронной борьбы.

Справка: CRPA антенна — это специальная навигационная антенна, которая способна обеспечивать качественное позиционирование дрона в пространстве даже в условиях наличия активных вражеских радиопомех.

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