В России погиб разработчик антенны для «Шахедов»
- 2.07.2025, 13:59
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Буданов раскрыл детали.
CRPA антенны для вражеских дронов «Шахед», которые улучшают навигацию даже в условиях радиопомех, разработал инженер в Украине. Он погиб в России. Об этом сообщил глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов, пишет «24 канал».
По его словам, CRPA антенны для ударных дронов типа «Шахед» разработал украинский инженер в 2000-х годах. В Украине его разработка никого не заинтересовала, поэтому он переехал в Россию и предложил ее там. Впоследствии он трагически погиб.
«Сейчас один из них погиб трагическим каким-то образом, один еще живет тоже, видимо, недолго», — сказал Буданов.
Оккупанты интегрировали на «Шахед» 16-элементную CRPA антенну. Она препятствует работе украинской радиоэлектронной борьбы.
Справка: CRPA антенна — это специальная навигационная антенна, которая способна обеспечивать качественное позиционирование дрона в пространстве даже в условиях наличия активных вражеских радиопомех.