В Госдуме занервничали из-за решения Армении заблокировать российскую пропаганду

В Госдуме занервничали из-за решения Армении заблокировать российскую пропаганду6
- 2.07.2025, 14:29
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Заявление спикера армянского парламента взбудоражило РФ.
«Руководство Армении повторяет путь Киева, который привел Украину к войне с Россией», — заявил первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. «Все шаги Армении точь-в-точь напоминают тот путь, что уже прошла Украина», — сказал он «РИА Новости».
По мнению Журавлева, власти Армении готовят почву для запуска «единого армянского телемарафона» по аналогии с украинским.
В свою очередь глава комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин заявил, что «кто-то» в республике «затевает затяжную игру» с целью разжечь «вражду между армянами и россиянами», угрожая запретить прокремлевские каналы. Он увидел в этих действиях руку западных спецслужб. «Надо насторожиться общественному мнению Армении, принять все необходимые меры, в том числе и политикам, для того, чтобы не произошло трагедийного развития событий», — предупредил Карасин.
1 июля спикер парламента Армении Ален Симонян призвал полностью запретить вещание российских телеканалов в республике. Он назвал кремлевских пропагандистов «дегенератами», которые нагнетают атмосферу, негативно воздействуя на отношения между государствами. «Программы этих манкуртов давно закрыты в нашей стране, их въезд в страну тоже. Однако если их госканалы позволяют себе вмешиваться во внутренние дела Армении, мы тоже должны закрыть им доступ в квартиры наших граждан», — заявил политик.
Два дня назад во время визита в Ереван глава европейской дипломатии Кая Каллас сообщила, что ЕС выделил Армении 270 млн евро в рамках программы «стойкости и роста». Часть этих денег отправят на финансирование независимых СМИ, что, по словам Каллас, поспособствует борьбе с «дезинформацией и гибридными угрозами».