Экс-президенту Армении Сержу Саргсяну предъявили обвинение 2.07.2025, 15:14

Серж Саргсян

Он мог быть замешан в коррупции.

Бывшему президенту Армении Сержу Саргсяну предъявили обвинение в получении взятки и незаконном участии в предпринимательской деятельности, сообщает Armenpress.

Расследованием по уголовному делу занимается Антикоррупционный комитет.

По данным следствия, Саргсян в период с 2000 по 2018 год, последовательно занимая должности министра обороны, премьер-министра и президента Армении, занимался бизнесом вопреки законодательному запрету. Утверждается, что он использовал служебное положение для создания через доверенных лиц коммерческих компаний и управления ими.

Как следует из сообщения Антикоррупционного комитета, Саргсян вовлек некоего М. Б. и принадлежащие ему структуры в основание завода по изготовлению битума в общине Суренаван Араратской области. Для этого была учреждена компания, 50% в которой получили структуры М. Б., еще 50% — две российские компании. В дальнейшем, как утверждается, Саргсян потребовал от М. Б. передать в качестве взятки 22,5% принадлежащих ему акций новой компании, которую основал родственник политика.

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