Азербайджан снова вызвал посла РФ
- 2.07.2025, 16:52
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Второй раз за неделю.
В Министерство иностранных дел Азербайджана второй раз за неделю вызвали посла России Михаила Евдокимова в связи с конфликтом, вызванным силовым задержанием азербайджанцев в Екатеринбурге.
Об этом говорится в сообщении МИД Азербайджана.
Российскому послу во время вызова во внешнеполитическое ведомство в Баку заявили протест «в связи с недружественными действиями и шагами российской стороны, наносящими ущерб отношениям между двумя странами».
«Была вновь выражена глубокая озабоченность в связи с гибелью двух азербайджанцев и тяжелыми ранениями других наших соотечественников в результате противоправных действий правоохранительных органов России во время рейдов 27 июня в Екатеринбурге», – говорится в сообщении.
Евдокимову также указали на признаки этнической нетерпимости в отношении азербайджанцев в российских СМИ.