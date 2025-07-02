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Украинский спецназ совершил «налет» на группу россиян вблизи границы

  • 2.07.2025, 17:08
Украинский спецназ совершил «налет» на группу россиян вблизи границы

Один из оккупантов попал в плен.

Вблизи украинской границы бойцы Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины провели специальную разведку и зашли на позиции оккупационных войск, информирует пресс-служба ССО в Facebook.

Операторам одного из подразделений удалось ликвидировать четырех солдат армии страны-агрессора и еще одного россиянина взять в плен. Украинские военные оказали ему необходимую медицинскую помощь.

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