Украинский спецназ совершил «налет» на группу россиян вблизи границы
- 2.07.2025, 17:08
Один из оккупантов попал в плен.
Вблизи украинской границы бойцы Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины провели специальную разведку и зашли на позиции оккупационных войск, информирует пресс-служба ССО в Facebook.
Операторам одного из подразделений удалось ликвидировать четырех солдат армии страны-агрессора и еще одного россиянина взять в плен. Украинские военные оказали ему необходимую медицинскую помощь.