У российских нефтяных компаний начались проблемы 2.07.2025, 17:17

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Компании не могут вернуть прежний объем добычи.

Россия, сократив добычу в рамках нефтяного пакта ОПЕК+, с трудом возвращает на рынок прежний объем сырья в условиях западных санкций и низкой рублевой цены на нефть, пишет Reuters со ссылкой на аналитиков.

Глобальной сделке ОПЕК+, которая призвана балансировать рынок, в январе исполнится 9 лет. Однако более 20 стран, участвующих в соглашении, по мере сокращения добычи теряют свою рыночную долю, уступая её не присоединившимся к пакту производителям.

Восьмерка стран ОПЕК+, включая лидеров — РФ и Саудовскую Аравию, в борьбе за долю рынка начали наращивать добычу с весны 2025 года, рассчитывая в августе прибавить еще 411 000 баррелей в сутки, сообщали Рейтер источники. Таким образом, в апреле–августе на рынок должно поступить около 1,8 миллиона баррелей в сутки из объема прежних сокращений в 2,2 миллиона баррелей в сутки.

Российским нефтяникам необходимо еще два-три месяца для того, чтобы вернуть ранее сокращенные объемы, считает Максим Шевыренков из Института энергетики и финансов.

«При снижении количества нагнетательных скважин пластовое давление падает, и соответственно падает дебит скважин. Когда нагнетательные скважины начинают снова вводить в эксплуатацию, пластовому давлению может понадобиться время для того, чтобы восстановиться до того уровня, когда их выводили из эксплуатации», — сказал он.

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