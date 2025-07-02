Глава Центробанка РФ предупредила россиян о грядущих «неспокойных временах» 3 2.07.2025, 18:28

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Эльвира Набиуллина

Российская экономика проходит через период «циклического перегрева».

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина считает, что впереди Россию ждут «очень неспокойные времена». Ее слова передает ТАСС.

«Мы адаптировались к каким-то внешним вызовам. Нет, у нас впереди очень неспокойные времена», — сказала Набиуллина на Финансовом конгрессе Банка России.

По словам Набиуллиной, российская экономика проходит через период «циклического перегрева с циклическим охлаждением», что является неизбежной реакцией на дефицит физических ресурсов, в том числе рабочей силы.

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