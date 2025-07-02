В центре Москвы взорвали машину с ветеранами ФСБ 2.07.2025, 19:36

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В центре Москвы, в Старопименовском переулке, произошел взрыв автомобиля, в котором находились ветераны российских спецслужб — 80-летний ветеран Комитета государственной безопасности (КГБ) СССР, а также его дочь — бывшая сотрудница Федеральной службы безопасности (ФСБ), являющаяся владельцем автомобиля. Об этом сообщает Mash.

По данным канала, женщина успела вытащить отца из охваченной огнем машины до прибытия экстренных служб. Позднее она рассказала, что в июне проводила техобслуживание транспортного средства: в частности, заправляла кондиционер и устанавливала новую сигнализацию.

Очевидцы утверждают, что слышали несколько взрывов. В результате возникшего пожара были повреждены две машины, пишет «Интерфакс» со ссылкой на МЧС. Возгорание оперативно ликвидировали. О пострадавших к настоящему моменту информации не поступало.

В Москве в начале июня в течение одного дня были «заминированы» сразу три машины — все случаи произошли в западной части города и недалеко друг от друга. Однако специалисты, выехавшие на места, не подтвердили наличие взрывных устройств.

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