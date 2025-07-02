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Bentley обновила логотип

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  • 2.07.2025, 22:04
  • 1,748
Bentley обновила логотип

Новый символ станет первым шагом в более широком перезапуске стиля бренда.

Bentley официально представила обновленный вариант своего логотипа. Он дебютирует на капоте электрического концепт-кара, премьера которого запланирована на 8 июля - в один день с открытием новой дизайн-студии компании в Крю, Великобритания.

Фото: Bentley

Это пятое обновление эмблемы за 106-летнюю историю бренда - и одновременно самое кардинальное. Новый логотип сохраняет узнаваемую форму, но теперь крылья стали более острыми и геометричными, а нижние перья исчезли.

Обновленную эмблему разработали внутри компании под руководством директора по дизайну Робина Пейджа. Победную концепцию предложил дизайнер интерьеров Янг Нам в рамках внутреннего конкурса, после чего её доработала специальная команда.

Новый символ станет первым шагом в более широком перезапуске стиля Bentley. Концепт-кар, который получит обновленную эмблему, не планируют запускать в серийное производство, но он повлияет на будущие модели марки. В компании намекают, что шоукар вдохновлен одним из культовых Bentley прошлого, но подробностей пока не раскрывают.

Фото: Bentley
Эволюция логотипов Bentley
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