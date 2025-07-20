Белорус нашел денежный раритет из 90-х и вызвал волну воспоминаний 5 20.07.2025, 8:56

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Он предложил угадать, что на видео.

Один из пользователей TikTok поделился находкой, которая хранилась более 30 лет. Он предложил угадать, что на видео, и отметил, что в первую очередь это поймут белорусы, пишет «Зеркало».

На видео — «карткі спажыўца», белорусские отрезные купоны, которые были введены с января 1992 года. Они применялись в соотношении 1:1 при покупке продуктовых или дотируемых товаров в магазинах как приложение к советскому и российскому рублю.

Фактически эти купоны стали первым государственным выпуском бумажных денег независимой Беларуси.

Такие купоны выдавали по месту работы, службы или учебы по предоставлению паспорта с пропиской. Пенсионеры получали купоны вместе с пенсией. На детей карточки потребителя выдавались через ЖЭС.

Продавец был вынужден вырезать нужное количество купонов на сумму покупки и пересчитывать их после смены. Причем вырезать купоны заранее было запрещено, так как карточки были именными, а сами купоны имели только номинал.

В конце 1992 года их уже повсеместно уничтожали за ненадобностью.

Судя по комментариям, те, кто застал купоны, хорошо их запомнили. Вот некоторые реплики:

«Я в очереди с ними стояла за продуктами».

«Это мой сон ужасов в 1 классе, когда в магазин отправляли».

«Я коляску покупала в 1991 году за купоны и деньги, это был ужас еле достала! Как выжили, один Бог знает».

«Это были наши деньги, когда мы играли в магазин».

«Я матери помогала их после работы сортировать и считать. Она продавцом работала».

«Нужно было разрезать, рассортировать, прошить ниткой и так сдавать вместе с выручкой. И это не купоны на товары. Эти талончики придавали действительную силу рублям на территории Беларуси».

«Я один раз неправильно повырезал, маленький тогда был. Услышал много обидных слов в свой адрес».

«После их отмены я ими обклеила деревянный туалет на улице».

Многие интересовались, как автору удалось раздобыть такие купоны в 2025 году.

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