Создан уникальный мотоцикл Ferrari 3 20.07.2025, 10:42

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Шедевр показали на первых кадрах.

Опубликованы первые фото уникального мотоцикла Ferrari. Спортбайк получил большой 400-сильный V8.

Уникальный проект HF355 воплотил в жизнь конструктор из Лос-Анджелеса Максвелл Хазан. О мотоцикле Ferrari рассказали на сайте Carscoops.

Американский конструктор решил построить спортбайк с высокооборотным 3,5-литровым V8 от культового суперкара Ferrari F355 1995 года. Мощность двигателя увеличили с 380 до примерно 400 сил. В паре с ним работает 6-ступенчатая механическая КПП. Также установлен громкий кастомный кастомный выхлоп от SC Project.

Спортбайк Ferrari HF355 получил легкие карбоновые обтекатели, однако из-за большого мотора он все равно довольно тяжелый — 267 кг. Для сравнения, новый BMW M 1000 RR весит 194 кг.

Двигатель позаимствовали у Ferrari F355 1995 года

Впрочем, на 1 кг массы BMW приходится 1,1 л. с., а у HF355 этот показатель составляет 1,5 л. с. Так что мотоцикл Ferrari обещает быть очень быстрым. Он уже готов и сейчас проходит первые испытания. Спортбайк останется в одном экземпляре — его не планируют выпускать серийно.

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