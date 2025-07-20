Эксперт назвал лучший автомобиль среди подержанных авто 20.07.2025, 15:10

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Его отличает впечатляющая надежность.

Популярный малолитражный автомобиль MINI Cooper уверенно занимает лидирующее место среди подержанных машин. Об этом сказал британскому таблоиду Daily Mirror эксперт по подержанным авто Ричард Дредж.

Авто получило новую жизнь как бренд после его возрождения компанией BMW в начале 2000-х. MINI стал хитом среди миллионов водителей в мире благодаря продуманной управляемости и надежности.

В 2016 году Mini Cooper третий раз подряд стал лучшим малолитражным автомобилем премиум-класса. А в 2014 году он получил премию «автомобиль года».

«Ни один из соперников не сравнится с этой популярной моделью по дерзкому внешнему виду, экономичному двигателю, захватывающей динамике и низким эксплуатационным расходам», — объяснил Дредж.

На вопрос о том, какую версию MINI лучше покупать, эксперт ответил, что все зависит от предпочтений автовладельцев по поводу комплектации машины.

«Кондиционер нужно указывать при заказе моделей One/One D и Cooper/Cooper D. Проверьте, установил ли его производитель. One — это спартанский вариант, поэтому лучше смотреть на Cooper», — подчеркнул он.

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