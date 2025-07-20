Facebook начал массовую чистку 1 20.07.2025, 17:21

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И уже удалил 10 миллионов аккаунтов.

Компания Meta сообщила, что с начала 2025 года удалила около 10 миллионов аккаунтов Facebook и намерена продолжать массовую «чистку». Об этом говорится в официальном заявлении на блоге для создателей контента, опубликованном 14 июля, пишет журнал Forbes (перевод — сайт Charter97.org).

Причиной столь масштабных удалений стали фальшивые профили, выдающие себя за известных создателей контента, а также аккаунты, участвующие в так называемом фейковом вовлечении — накрутке лайков, комментариев и подписчиков. По данным компании, было также ограничено распространение и монетизация для 500 000 подозрительных аккаунтов.

«Мы считаем, что создатели заслуживают признания за их оригинальность и уникальный голос, а не должны тонуть в море подражателей и самозванцев», — отмечается в заявлении Meta.

Чистка аккаунтов — часть более широкой стратегии по обеспечению безопасности платформы и борьбы с мошенническими действиями. По словам представителей компании, многие случаи подделки профилей используются в преступных целях — например, для фишинга, распространения вредоносных ссылок или финансового мошенничества.

Meta также подчеркнула, что продолжит активно бороться с фейками, чтобы Facebook оставался платформой, где оригинальный контент может развиваться, а создатели — получать заслуженное признание и доход.

Пользователям, ведущим реальные и активные страницы, беспокоиться не о чем — массовое удаление касается исключительно нарушителей и злоумышленников.

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