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Маск заявил о создании искусственного интеллекта для детей

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  • 20.07.2025, 21:46
Маск заявил о создании искусственного интеллекта для детей

Идея вызвала много критики.

Американский миллиардер Илон Маск заявил о намерениях создать ИИ для детей. Об этом 20 июля он написал в сети Х.

«Мы собираемся создать Baby Grok — приложение, посвящённое контенту для детей», — сообщил он.

Интересно, что даже его преданные сторонники и потребители искусственного интеллекта, который всё больше занимает места в ежедневной жизни людей, довольно скептически отнеслись к новой идее. Пользователи боятся, что некоторые родители сведут общение с детьми к нулю. Есть и много других замечаний. Их даже не нужно выбирать: они идут сплошным потоком.

«Младенцам нужно человеческое взаимодействие, а родителям не нужны новые способы передачи кому-то своих ролей. Нам не нужен искусственный интеллект или другой интернет-контент, удобный для детей. Пожалуйста, остановитесь», — написал один из пользователей.

«Нам нужны настоящие родители. Я говорю это как тётя, которая сделала паузу в своей жизни на 5 лет, чтобы присматривать за детьми моего брата, пока они работали. Я не была их мамой или папой. Я была их тётей, которой нужно было помочь. Это ужасно, когда детей сбрасывают на кого-то, тем более на ИИ».

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