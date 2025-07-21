Ученые раскрыли еще один секрет неандертальцев 21.07.2025, 8:47

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Разрушен миф о единой культуре этих древних людей.

Ученые из Израиля обнаружили, что даже в доисторические времена у людей существовали локальные традиции приготовления пищи. Анализ костей животных из двух пещер на севере Израиля показал: неандертальцы, которые жили в одно время и использовали одни и те же орудия, применяли разные техники разделки туш, пишет techinsider.

Археологи из Израиля изучили 249 фрагментов костей из пещеры Амуда и 95 — из пещеры Кебара, возраст которых составляет от 70 до 50 тысяч лет.

Обе группы неандертальцев охотились зимой на одинаковых животных: газелей, благородных оленей, иногда — на крупных туров.

Древние люди использовали аналогичные кремневые инструменты. Однако следы на костях оказались разными.

В Амуде чаще встречались обугленные и фрагментированные образцы, а сами порезы — более плотные, пересекающиеся и изогнутые. В Кебаре, напротив, надрезы были более прямолинейными.

Даже когда ученые сравнивали только длинные кости газелей, различия сохранялись. Это, по мнению ведущего автора Анаэль Жаллон, может указывать на разные способы обучения или предпочтения в разделке мяса.

Возможно, одни разделывали мясо сразу после охоты, а другие — позже, когда туша начинала разлагаться.

Археолог Мэтт Поуп из Университетского колледжа Лондона, подчеркивает: это не просто порезы на костях — это движения древних людей, почти как отпечатки рук на стене пещеры.

«Исследование разрушает миф о единой "неандертальской культуре". Мы имеем дело с разными группами, которые жили на одной территории, но вели разные образы жизни», — заключил эксперт, который не участвовал в новом исследовании.

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