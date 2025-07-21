Ученые выяснили, что у собак есть любимые телешоу
- 21.07.2025, 10:47
Их предпотчтения зависят от характера.
Ученые из Университета Оберн (штат Алабама, США) обнаружили, что предпочтения собак при просмотре телевизора зависят от их темперамента. В исследовании приняли участие 453 собаки в возрасте от 4 месяцев до 16 лет, чье поведение оценивали при просмотре различных телепередач, пишет Independent (перевод — сайт Charter97.org).
Как отмечается в статье, опубликованной в журнале Scientific Reports, более активные собаки чаще проявляли поведение, указывающее на то, что они воспринимают изображение на экране как часть окружающей трехмерной реальности. В то же время собаки с более тревожным типом поведения чаще реагировали на неанимированные стимулы — например, на звук дверного звонка или проезжающей машины.
В эксперименте также учитывалось, пытались ли владельцы обучить питомца смотреть телевизор, сколько часов в неделю телевизор включен в доме, и как долго собака обращает внимание на экран.
Кроме того, в прошлом году ученые выяснили, что собаки лучше понимают человеческую речь, если говорить медленнее. Исследование, опубликованное в журнале PLOS Biology, показало: собаки воспринимают информацию эффективнее при более медленном ритме речи — даже если не могут воспроизводить звуки. Это объясняется различием в способностях к восприятию речи между людьми и животными.
Исследователи считают, что интуитивно люди уже адаптируют темп речи, чтобы эффективнее общаться со своими питомцами.