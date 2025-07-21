Тысячи россиян застряли в аэропортах 21.07.2025, 12:45

2,146

C задержкой вылета за два дня столкнулись пассажиры сотен рейсов.

Атаки украинских беспилотников спровоцировали очередной коллапс в работе аэропортов Москвы. С 19 по 21 июля в столичных авиагаванях были задержаны и отменены в общей сложности более 1000 рейсов. Так, 19 июля в Шереметьево отменили 15 рейсов, во Внуково — 30, в Жуковском — два. На следующий день, 20 июля, в Шереметьево было уже 165 отмен, во Внуково — 81, в Домодедово — девять, а в Жуковском — одна. При этом с задержкой вылета за два дня столкнулись пассажиры сотен рейсов, подсчитали «Ведомости».

В ночь на понедельник, 21 июля, московские аэропорты снова работали с ограничениями из-за воздушной опасности. С полуночи и в течение дня в Шереметьево отменили более 170 рейсов, во Внуково — 24, а в Домодедово — два. Задержаны были 472 рейса, следует из подсчетов РБК. Минобороны РФ отчитывалось, что 19 июля системы ПВО сбили на подлете к Москве 18 украинских беспилотников, 20 июля — 26, а 21 июля — 23. Текущий коллапс в московских аэропортах четвертый с начала мая, когда начался высокий туристический сезон. До этого массовые отмены и задержки рейсов наблюдались 6 мая, затем 10 июня и с 5 по 7 июля. При этом суммарное время закрытия каждой из московских авиагаваней за три месяца превысило сутки. Дольше всего — более 60 часов — не работал Домодедово, более 45 часов — Внуково и свыше 30 часов — Шереметьево, подсчитали в Ассоциации туроператоров России. Из-за авиационных кризисов с начала мая авиакомпании отменили около 1000 рейсов, а 430 самолетов уходили на запасные аэродромы. Это затронуло не менее 200 тыс. пассажиров, или каждого десятого из тех, кто пользовался воздушным транспортом, отметили в ассоциации.

В Росавиации заявили, что пока не рассматриваю вопрос о компенсации убытков авиакомпаниям за задержки и отмены рейсов. На фоне очередного коллапса аэропортов новый министр транспорта Андрей Никитин заявил, что ситуация в столичном авиаузле «чуть получше, чем была в мае». «Коллеги анализируют свою работу. И, я считаю, в общем-то динамика есть. Но в целом ни аэропорты, ни авиакомпании предсказать это [введение плана "Ковер"] не могут. Мы, конечно, будем работать с коллегами из Минобороны, пытаться что-то сделать. Но безопасность здесь — в первую очередь», — заключил Никитин.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com