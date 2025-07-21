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США готовят беспилотные истребители нового поколения

  • 21.07.2025, 14:36
США готовят беспилотные истребители нового поколения

Они усилят военные возможности Европы.

Американская оборонная компания General Atomics запустила масштабную инициативу по созданию нового беспилотного ударного самолета для вооруженных сил Европы, пишет Interesting Engineering (перевод — сайт Charter97.org).

Проект, названный Collaborative Combat Aircraft (CCA), базируется на прототипе YFQ-42A, разработанном для ВВС США, и будет производиться в рамках трансатлантического сотрудничества. Сборка аппаратов будет осуществляться в Германии — на мощностях дочерней компании General Atomics Aerotec Systems GmbH (GA-ATS) в Оберпфаффенхофене. Первые полеты YFQ-42A в США намечены на лето 2025 года.

«Мы объединим наш опыт в беспилотных системах с возможностями европейской оборонной промышленности, чтобы создать эффективную и доступную платформу для ВВС НАТО», — заявил генеральный директор GA-ASI Линден Блю.

Разработка YFQ-42A стала первой в новом поколении беспилотных истребителей, способных работать как автономно, так и в команде с пилотируемыми машинами. Такая концепция «unmanned-manned teaming» (взаимодействие беспилотников с пилотируемой авиацией) — один из ключевых приоритетов НАТО.

Платформа отличается гибкой конструкцией, что позволяет адаптировать ее под различные задачи и типы вооружения. Главные преимущества: массовость, доступность и совместимость с существующими системами НАТО. Новая инициатива укрепит технологическое сотрудничество между США и Европой и станет частью стратегии по противодействию равнозначным угрозам.

Согласно прогнозам, YFQ-42A и его европейская модификация станут основой воздушной мощи НАТО в ближайшие десятилетия.

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