США готовят беспилотные истребители нового поколения
- 21.07.2025, 14:36
Они усилят военные возможности Европы.
Американская оборонная компания General Atomics запустила масштабную инициативу по созданию нового беспилотного ударного самолета для вооруженных сил Европы, пишет Interesting Engineering (перевод — сайт Charter97.org).
Проект, названный Collaborative Combat Aircraft (CCA), базируется на прототипе YFQ-42A, разработанном для ВВС США, и будет производиться в рамках трансатлантического сотрудничества. Сборка аппаратов будет осуществляться в Германии — на мощностях дочерней компании General Atomics Aerotec Systems GmbH (GA-ATS) в Оберпфаффенхофене. Первые полеты YFQ-42A в США намечены на лето 2025 года.
«Мы объединим наш опыт в беспилотных системах с возможностями европейской оборонной промышленности, чтобы создать эффективную и доступную платформу для ВВС НАТО», — заявил генеральный директор GA-ASI Линден Блю.
Разработка YFQ-42A стала первой в новом поколении беспилотных истребителей, способных работать как автономно, так и в команде с пилотируемыми машинами. Такая концепция «unmanned-manned teaming» (взаимодействие беспилотников с пилотируемой авиацией) — один из ключевых приоритетов НАТО.
Платформа отличается гибкой конструкцией, что позволяет адаптировать ее под различные задачи и типы вооружения. Главные преимущества: массовость, доступность и совместимость с существующими системами НАТО. Новая инициатива укрепит технологическое сотрудничество между США и Европой и станет частью стратегии по противодействию равнозначным угрозам.
Согласно прогнозам, YFQ-42A и его европейская модификация станут основой воздушной мощи НАТО в ближайшие десятилетия.