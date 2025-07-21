США готовят беспилотные истребители нового поколения 21.07.2025, 14:36

Они усилят военные возможности Европы.

Американская оборонная компания General Atomics запустила масштабную инициативу по созданию нового беспилотного ударного самолета для вооруженных сил Европы, пишет Interesting Engineering (перевод — сайт Charter97.org).

Проект, названный Collaborative Combat Aircraft (CCA), базируется на прототипе YFQ-42A, разработанном для ВВС США, и будет производиться в рамках трансатлантического сотрудничества. Сборка аппаратов будет осуществляться в Германии — на мощностях дочерней компании General Atomics Aerotec Systems GmbH (GA-ATS) в Оберпфаффенхофене. Первые полеты YFQ-42A в США намечены на лето 2025 года.

«Мы объединим наш опыт в беспилотных системах с возможностями европейской оборонной промышленности, чтобы создать эффективную и доступную платформу для ВВС НАТО», — заявил генеральный директор GA-ASI Линден Блю.

Разработка YFQ-42A стала первой в новом поколении беспилотных истребителей, способных работать как автономно, так и в команде с пилотируемыми машинами. Такая концепция «unmanned-manned teaming» (взаимодействие беспилотников с пилотируемой авиацией) — один из ключевых приоритетов НАТО.

Платформа отличается гибкой конструкцией, что позволяет адаптировать ее под различные задачи и типы вооружения. Главные преимущества: массовость, доступность и совместимость с существующими системами НАТО. Новая инициатива укрепит технологическое сотрудничество между США и Европой и станет частью стратегии по противодействию равнозначным угрозам.

Согласно прогнозам, YFQ-42A и его европейская модификация станут основой воздушной мощи НАТО в ближайшие десятилетия.

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