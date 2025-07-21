Путин заявил, что Россия может потерять суверенитет 5 21.07.2025, 15:54

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Скажется зависимость от нефти и газа.

Россия может лишиться суверенитета, если будет все покупать за нефтегазовые доходы в условиях санкций, которые пытаются «отрубить» ей экспорт углеводородов, пишет The Moscow Times. Об этом в интервью пропагандисту «России 1» Павлу Зарубину заявил Владимир Путин.

«Если мы будем все покупать за нефть и газ, сейчас ситуация, когда нам и нефть, и газ пытаются отрубить, то тогда Россия просто утратит свою конкурентоспособность, а за ней и суверенитет», — сказал Путин (его цитирует РБК).

Он добавил, что еще в 1990х бытовала точка зрения, что России не нужно пытаться развивать собственные производства товаров, которые она делать не умела и не умеет — например, автомобилей. И вместо это закупать их за рубежом. Однако у такого подхода есть «обратная сторона медали», сказал Путин: пока одни страны производят, другие потребляют, и товаров, о которых может идти речь в этом ключе, очень много.

Путин еще в 2018 году, начиная четвертый президентский срок, поставил цель на 66% увеличить экспорт из России чего-либо, кроме углеводородов и простейшего минерального сырья. По плану Путина, к 2024 году несырьевой неэнергетический экспорт (ННЭ) должен был увеличиться с $150 млрд до $250 млрд в год.

В реальности вместо роста ННЭ сократился: в прошлом году его объем составил $145 млрд и стал самым низким за последние 7 лет. Резкий спад начался после вторжения в Украину и введения западных санкций — на 25%, или $49 млрд за 2022-24 гг. Особенно стремительно обвалился высокотехнологичный экспорт в категории «машины и оборудование»: в прошлом году он оказался на 43% ниже, чем в довоенном 2021-м

В целом, по данным Федеральной таможенной службы, в прошлом году на минерально сырьевые товары приходилось 61% российского товарного экспорта — $264,1 млрд из 412 млрд.

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