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ВСУ на фронте ликвидировали общавшегося с Путиным учителя из Москвы

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  • 21.07.2025, 18:04
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ВСУ на фронте ликвидировали общавшегося с Путиным учителя из Москвы

Обладателя звания «Учитель года Москвы» готовили к войне в Беларуси.

Учитель ОБЖ московской школы имени маршала Чуйкова, победитель конкурса «Учитель года Москвы–2022» и лауреат конкурса «Учителя года России–2022» Геннадий Старунов ликвидирован в зоне боевых действий, сообщил директор школы № 1164, муниципальный депутат Михаил Клочихин.

«При выполнении воинского долга в зоне проведения «СВО» погиб наш коллега Геннадий Старунов», — написал Клочихин в телеграм-канале.

Геннадий Старунов отправился на войну в Украину в октябре 2022 года. В январе 2023 года он находился в составе мобилизованных на учебном полигоне в Беларуси, проходил боевое слаживание. Министр просвещения России Сергей Кравцов приехал туда и вручил учителю наградной знак Минпросвещения «Молодость и Профессионализм».

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