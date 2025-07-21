ВСУ на фронте ликвидировали общавшегося с Путиным учителя из Москвы

ВСУ на фронте ликвидировали общавшегося с Путиным учителя из Москвы4
- 21.07.2025, 18:04
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Обладателя звания «Учитель года Москвы» готовили к войне в Беларуси.
Учитель ОБЖ московской школы имени маршала Чуйкова, победитель конкурса «Учитель года Москвы–2022» и лауреат конкурса «Учителя года России–2022» Геннадий Старунов ликвидирован в зоне боевых действий, сообщил директор школы № 1164, муниципальный депутат Михаил Клочихин.
«При выполнении воинского долга в зоне проведения «СВО» погиб наш коллега Геннадий Старунов», — написал Клочихин в телеграм-канале.
Геннадий Старунов отправился на войну в Украину в октябре 2022 года. В январе 2023 года он находился в составе мобилизованных на учебном полигоне в Беларуси, проходил боевое слаживание. Министр просвещения России Сергей Кравцов приехал туда и вручил учителю наградной знак Минпросвещения «Молодость и Профессионализм».