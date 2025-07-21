ВСУ на фронте ликвидировали общавшегося с Путиным учителя из Москвы 4 21.07.2025, 18:04

1,992

Обладателя звания «Учитель года Москвы» готовили к войне в Беларуси.

Учитель ОБЖ московской школы имени маршала Чуйкова, победитель конкурса «Учитель года Москвы–2022» и лауреат конкурса «Учителя года России–2022» Геннадий Старунов ликвидирован в зоне боевых действий, сообщил директор школы № 1164, муниципальный депутат Михаил Клочихин.

«При выполнении воинского долга в зоне проведения «СВО» погиб наш коллега Геннадий Старунов», — написал Клочихин в телеграм-канале.

Геннадий Старунов отправился на войну в Украину в октябре 2022 года. В январе 2023 года он находился в составе мобилизованных на учебном полигоне в Беларуси, проходил боевое слаживание. Министр просвещения России Сергей Кравцов приехал туда и вручил учителю наградной знак Минпросвещения «Молодость и Профессионализм».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com