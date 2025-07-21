США разместили ядерное оружие в Великобритании 1 21.07.2025, 18:39

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Впервые за 17 лет.

США доставили на свою крупнейшую европейскую авиабазу самую современную версию бомб, являющихся основным ядерным оружием стратегических сил США. Это база Лейкенхит в Великобритании, ставшей таким образом шестой страной в Европе, где размещено американское ядерное оружие.

Оно вернулось на британскую землю впервые с 2008 года, пишет The UK Defence Journal. Согласно многочисленным источникам, на которые ссылается издание, на прошлой неделе термоядерные бомбы B61-12 были доставлены в недавно построенное безопасное хранилище на авиабазе Лейкенхит в графстве Саффолк в восточной Англии. Операцию подтвердил изучающий открытые данные аналитик OSINTdefender.

Боеприпасы, по-видимому, были доставлены из Центра ядерного оружия ВВС США в Нью-Мексико. B61-12 – это модернизированная ядерная бомба, у которой может варьироваться мощность взрыва. Это последняя модификация бомбы B61, являющейся основным ядерным оружием стратегических сил США: она сделана управляемой и более точной, ее можно запускать с самолета, летящего на большой высоте, после чего она автономно планирует в сторону цели, которая может находиться далеко.

Особенность B61-12 – меняющаяся мощность взрыва, от 0,3 до 50 килотонн (в Хиросиме была использована бомба мощностью 13-16 килотонн). «Проще говоря, это четыре бомбы в одной», – писал журнал The National Interest.

Запускать бомбы этого вида можно, в частности, с истребителей F-35A, две эскадрильи которых расположены в Лейкенхит (всего более полусотни самолетов). Она использовалась для хранения американского ядерного оружия во время холодной войны, после окончания которой в рамках разоружения Европы и сокращения ядерного арсенала бомбы были вывезены: последний известный такой случай был зафиксирован в 2008 году, отмечает The UK Defence Journal.

О размещении новой модели B61 в Европе Вашингтон объявил в январе 2025 года в рамках механизма НАТО, предусматривающего обеспечение «ядерного зонтика». При этом Великобритания не входит в число европейских стран, о которых известно, что на них территории находится американское ядерное оружие: это Бельгия, Германия, Италия (две базы), Нидерланды и Турция. Но Джилл Хрюби, директор Национального управления ядерной безопасности США, объявляя о развертывании B61-12 в Европе, отметила: «У нас очень крепкое стратегическое партнерство с Великобританией, как и ее приверженность силам ядерного сдерживания».

Годом ранее, в январе 2024 года, газета The Telegraph писала со ссылкой на документы по госзакупкам Пентагона, что на базе в Лейкенхите планируются работы, предусматривающие размещение бомб B61-12 мощностью 50 килотонн.

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