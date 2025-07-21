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В Польше нашли крупное месторождение нефти и газа

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  • 21.07.2025, 19:38
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В Польше нашли крупное месторождение нефти и газа

Одно из самых больших в Европе.

В Польше сделали значительное открытие — в Балтийском море, недалеко от города Свиноуйсьце, нашли большое месторождение нефти и природного газа. Об этом сообщила компания Central European Petroleum (CEP), сообщает телеканал TVP3. Как утверждается, это крупнейшее традиционное месторождение нефти, когда-либо найденное в Польше, а кроме того, оно одно из самых больших в Европе.

Открытие было сделано во время бурения скважины Wolin East 1. По оценкам компании, в этом месте находится около 5 миллиардов кубометров газа и 22 миллиона тонн нефти. И это якобы только часть — вся лицензионная территория «Волин» может иметь до 27 миллиардов кубометров газа и 33 миллиона тонн нефти.

Компания утверждает, что это открытие может существенно повысить энергетическую безопасность Польши. Заместитель госсекретаря и главный геолог страны Кшиштоф Галаш отметил, что хотя месторождение еще нужно точно исследовать и подготовить документацию, оно может стать настоящим прорывом в истории добычи нефти и газа в Польше.

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